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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyor - AFRİN

Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyor - AFRİN

- Timlerin arama çalışmalarından görüntüler - Arama çalışmalarına bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak'ın da katılmasıMehmetçik Afrin ’de teröristlere ait sığınakları arıyor - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılar sığınak ve silah depolarını arıyor - Barikatlarda yapılan aramalarda görev alan METİ timine mayın ve bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak da eşlik ediyor - Teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sualtı Taaruz Komutanlığına bağlı timler de görev alıyorAFRİN (AA) - SARP ÖZER - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını arıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.Harekat kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından Mehmetçik, ilçe merkezindeki arama - tarama çalışmalarını sürdürüyor. Askerler bölgede teröristlere ait sığınak ve silah depolarını arıyor. - Gürbüz, Asir ve Leylak görev başındaTeröristler tarafından oluşturulan ve ilçe girişini çevreleyen barikatlarda yapılan aramalarda komandolar ile mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) de görev alıyor. Tim üyeleri, metal mayın dedektörleriyle arama yaparak en önde görev alıyor. Time mayın ve bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak da eşlik ediyor. - SAT’lar sahada Afrin ’de teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sualtı Taaruz Komutanlığına bağlı timler de görev alıyor.Bölgenin güvenliğinin sağlanmasında görev alan SAT komandoları, Zeytin Dalı Harekatı'nda, hava harekatları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynadı.

Terörle Mücadele Uluslararası Terör Örgütü Teröristler Meşru Müdafa 

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