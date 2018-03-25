Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Mehmetçiğe destek veren esnafa, terör yandaşlarından tehdit

Mehmetçiğe destek veren esnafa, terör yandaşlarından tehdit

Esnaf tarafından iş yerine asılan Türk Bayrakları

Sosyal Medya Mobil Uygulama Terör Örgütü Terör Yandaşları Saldırı 

-Mobil uygulama detayları ve röportaj

( TOKAT ) TOKAT

– Tokat'ın Zile ilçesinde asansör işiyle uğraşan Yavuz Dizer'e hazırladığı mobil uygulaması dolayısıyla Mehmetçiğe destek verdiği gerekçesiyle terör örgütü yandaşları tarafından tehdit mesajları gönderildi. Zile'de yaşayan Yavuz Dizer, asansör firmaları için hazırladığı mobil uygulamayla hizmet vermeye başladı.
Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe manevi destek vermek için 20 gün önce mobil uygulamasının arka plana Türk bayrağı ve asker fotoğrafı koyan Dizer, "Mevzu Vatansa Gerisi Teferruattır" yazısını ekledi. Asansör firmalarına ücretsiz hizmet veren mobil uygulamasından olumlu dönüşler alınırken, son bir haftadır terör yandaşları tarafından tehdit mesajlar gelmeye başladı.
Dizer bu duruma kayıtsız kalmayarak, Zile ve Turhal'da bulunan iş yerlerine Türk devletlerinin bayraklarını astı. Dizer, Afrin'de operasyon yapan Mehmetçiği desteklemek amacıyla asansörcülere yönelik yaptığı mobil uygulaması dolayısıyla çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Ama son bir haftadır gerek uygulamamızın yorum bölümünden, gerek sosyal medyadan PKK/PYD yandaşları tarafından olumsuz yorumlar ve tehditler almaktayım. Afrin'de Türk ordusu karşısında duramayıp kaçan bu insanlar haince saldırılarına şimdi de sosyal medya üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. Vatansever bir esnaf olarak Türk ordusunun ve devletimizin her zaman yanındayız. Bu alçak terör örgütü, bunu destekleyen arkasındaki emperyalist güçler biz var olduğumuz sürece amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı