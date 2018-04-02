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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mehmet Şanlı'nın sokakta dört kişi tarafından dövüldüğü anlar kamerada

Mehmet Şanlı'nın sokakta dört kişi tarafından dövüldüğü anlar kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

( İSTANBUL )- Atatürk Havalimanı'nda kalan basketbolcu Mehmet Şanlı'yı sokakta tekme tokat dövmüşler İSTANBUL

Kamera Basketbol Saldırı Dayak 


- Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen basketbolcu Mehmet Şanlı'nın dört ay önce sokakta dayak yediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde Şanlı'yı dört kişi sopalarla ve tekme tokat dövüyor. Atatürk Havalimanı'nda kalan ve Türkiye'nin gündemine oturan basketbolcu Mehmet Şanlı ile ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Şanlı'nın dört ay önce gece sokakta gezerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı öğrenildi. O anlara ait güvenlik kamera görüntüler ide ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta yürüyen Mehmet Şanlı'ya ellerinde sopa dört kişi saldırıyor.Şanlı tekme ve sopa darbeleriyle yere yığılırken, şahıslar kayıplara karışıyor.
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