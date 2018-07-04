Mehmet Erdem, Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı

-Konsere katılan vatandaşlardan görüntüler



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahne alan. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarı Güneş sahnesinde Mehmet Erdem konseri düzenlendi Mehmet Erdem’in sevilen şarkılarını söylediği konser, Kocaelililer’in yoğun katılımı ile gerçekleşti. Son albümü Neden Böyleyiz'in çıkış parçası Hara isimli şarkısı ve popüler tüm eserlerini Kocaelili sevenleri için seslendiren Mehmet Erdem, için Kocaeli Fuarı’na akın eden vatandaşlar, Erdem’e şarkılarında eşlik ettiler. Binlerce vatandaşın katıldığı konser gece saatlerine kadar devam etti. Binlerce kişi o anları cep telefonuna kaydetti.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Mehmet Erdem Kocaelillierden tam not aldı.

