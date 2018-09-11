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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
MEDAŞ Sanat Galerisinde ‘Renkler Konuşsun’ resim sergisi açıldı

MEDAŞ Sanat Galerisinde ‘Renkler Konuşsun’ resim sergisi açıldı

Sergiden görüntü

İsaf Ressam Resim Sergisi Irak 

-Ressam Arzu Tüybek ile röportaj
-Genel ve Detay

( KONYA ) - KONYA

- MEDAŞ Sanat Galerisinde ‘Renkler Konuşsun’ resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ) sanat galerisinde ressam Arzu Tüybek’in ‘Renkler Konuşsun’ isimli resim sergisinin açılış programı gerçekleştirildi.
Programa, Necmettin Erbakan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılışın ardından Arzu Tüybek misafirlerine sergiyi gezdirdi. Sergide farklı tarzda resimlere yer verdiğini ifade eden ressam Arzu Tüybek, “Yıllar var burada. 2000 yılından beri resim yapıyorum ama buradaki eserlerin çoğunluğu 6-7 yıla ait diyebilirim. Son çalışmalarım genellikle yağlı boya akrilik, kağıt üzerine akrilik, tuval üzerine yağlı boya akrilik gibi çalışmalar var. Birkaç tarz çalıştım. Sanatsal dilde kendimi arıyorum diyebilirim” dedi.
Ressam Tüybek, resim dalına merakı olanlara ve yeni başlayacak olanlara tavsiyelerde bulunurken, kendi kişisel resim sergisini açabilmek için yıllardır beklediğini ifade etti.
Arzu Tüybek, “Kesinlikle geliştirsinler. Böyle bir istekleri varsa bırakmasınlar. Aslında yıllardır kişisel resim sergisi açmak istiyorum. Yalnız Konya’da sergi açacak çok bir yer yok, yani çok kısıtlı. Burayı yıllardır bekliyordum ben. Bir ara açıldı, kapandı. Yıllardır bekliyordum, o yüzden biraz birikti resimlerim. Çok fazla resmim var. 154 tanesini sergiledim ama elimde de oldukça fazla resim var. Sanatseverlerin mutlaka gelip gezmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplam 154 eserin gösterildiği sergi 20 Eylül Perşembe gününe kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. (MU-FM-Y)
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