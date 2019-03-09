Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (2) - İSTANBUL
- Askeri gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" - Tatbikatı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçiyorİSTANBUL (AA) - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor.Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.Gemilerin, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamlaması bekleniyor.
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