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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mavi kategorideki terörist adliyeye sevk edildi - MERSİN

Mavi kategorideki terörist adliyeye sevk edildi - MERSİN

- Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin adliyeye getirilmesi - Köse'nin slogan atmaya çalışması - DetaylarMavi kategorideki terörist Ümit Emrah Köse yakalandıİçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin 'de polislerce yakalandı.Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

Polis Akalan Yazılı Açıklama Terör Örgütü Gori 

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