Mavi bayraklı plajlarda su jimnastiği

- Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda devam eden su jimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıyor. Erenkuş ve Konserve Koyu falez plajlarında Cuma hariç hafta içi her gün Muratpaşa jimnastiği yapacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonu spor okullarında yaz dönemi başlıyor. Yaz spor okulları, çocuklar ve gençler için 14 ve yetişkinler için 7 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Çocuk ve gençlere yönelik açılacak branşlardan futbolda yaş aralığı 7-12 olarak belirlendi. Kurslar hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere Mustafa Çetinkaya ve Uğur Mumcu statları, 75’inci Yıl ve Çağlayan spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Tenis branşı ise 7 - 17 yaş grubunu kapsarken antrenmanlar 75’inci Yıl’la birlikte ASTUR ve Oyak spor tesislerinde Cuma hariç hafta içi her gün düzenlenecek. 8 - 14 yaş gurubuna yönelik basketbol kursları ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dilşad Refizade, Namık Kemal Ortaokulu Aynur Ayan ve Güzeloba İlköğretim Okulu spor salonlarında gerçekleştirilecek. Hentbol ve voleybol branşları ise 8 - 15 yaşa yönelik olarak açılacak ve Süleyman Evcilmen Spor Salonu’yla birlikte 2 salonunda antrenmanlar yapılacak. Taekwondo, judo, güreş, badminton, squash, masa tenisi ve hokey branşlarının da açılacağı yaz dönemi spor okulunda jimnastik ve bale eğitimleri ise 4 - 7 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenecek. Sağlıklı bir yaşam Muratpaşa Belediyesi, yetişkinlere yönelik squash, badminton branşlarının yanı sıra sağlıklı bir yaşam için fitness, yoga, pilates, aerobik, su jimnastiği ve wellness branşlarını da bu yıl programa aldı. Fitness, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda pazartesi, salı ve perşembe günleri, Oyak Spor Tesisi ve Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda ise hafta içi her gün gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda devam eden su jimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıdı. Erenkuş Falez Plajı’nda pazartesi ve çarşamba, Konserve Koyu Falez Plajı’nda ise salı ve perşembe saat 08.30’dan 09.30’a su jimnastiği antrenmanları yapılacak. Bununla birlikte aralarında Teneffüs Park, Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan Yaşlı Evi ve Erdal İnönü Kent Parkı’nın da bulunduğu 8 noktada pilates ve aerobik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Cuma günleri yoga, Naim Süleymanoğlu ve Namık Kemal Ortaokulu Aynur Ayan spor salonlarında ise wellness kursları düzenlenecek. Bisiklet eğitimi Muratpaşa Belediyesi ayrıca, yaz dönemiyle birlikte 11 mahallede bisiklet eğitimlerine başlıyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilecek eğitimler 17 Haziran’da Bayındır Park’ta başlayacak. 15’er günlük dönemler halinde düzenlenecek eğitimler sırasıyla Meltem, Memurevleri, Dutlubahçe, Yenigün, Demircikara, Sinan, Etiler, Bahçelievler, Güzeloluk ve Ermenek mahallerinde gerçekleştirilecek. Eğitimler 30 Kasım’da sona erecek. Bisiklet eğitimleri için kayıtlar muhtarlıklar aracılığıyla gerçekleştirilecek.