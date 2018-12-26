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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Maskeli ve silahlı gasp güvenlik kamerasında - ISPARTA

Maskeli ve silahlı gasp güvenlik kamerasında - ISPARTA

- Adliyeden detaylar - Zanlıların adliyeden çıkarılması - Güvenlik kamerası görüntüleriMaskeli ve silahlı gasp güvenlik kamerasında - Isparta 'da marketten bin 430 lira gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandıISPARTA (AA) - Isparta 'da maskeli ve silahlı iki şüpheli tarafından marketten bin 430 liranın gasbedilmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı.Yenice Mahallesi 112. Cadde'de bulunan markete giren maskeli ve silahlı D.Ç. (19) ile U.B. (19) kasiyerlerden, kasadaki paraları vermelerini istedi.Kasiyerlerin, kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine, zanlılardan biri marketten bir ürünü okutarak, kasanın açılmasını sağladı.Şüpheliler, kasadaki bin 430 lirayı alarak marketten uzaklaştı.Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği zanlılar D.Ç. ve U.B'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maske takarak markete giren iki zanlının, kadın kasiyerlere silah doğrultması yer alıyor.Şüphelilerin daha sonra marketten bir ürünün okutulmasıyla açılan kasadan paraları alıp olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Siyer Market Kamera Sparta Güvenlik Kamerası 

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