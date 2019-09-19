Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Maskeli soyguncu komşusu çıktı - TEKİRDAĞ

Maskeli soyguncu komşusu çıktı - TEKİRDAĞ



: - Zanlının adliyeye götürülüşü Maskeli soyguncu komşusu çıktı - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maske takarak etkisiz hale getirdikleri kadının evinden para ve altın çalan 2 şüpheliden biri yakalandı - Yaşlı kadının aynı apartmandaki komşusu olduğu belirlenen 18 yaşındaki şüpheli tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maske takarak etkisiz hale getirdikleri 73 yaşındaki Naciye Başak'ın evinden para ve altın çalan 2 şüpheliden biri yakalandı.Yaşlı kadının evinde yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden birinin ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.Oluşturulan özel ekip, 18 yaşındaki şüpheli Yusuf Y'yi operasyonla yakaladı.Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, "Naciye Başak ile aynı apartmanda oturuyoruz. Olaydan önce akrabam S.A.Y. ile alkol ve uyuşturucu madde kullandık. Yaşlı kadının evde yalnız olduğunu bildiğimiz sırada başımıza maske takarak içeriye girdik. Yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladık. Bu sırada bağırmaya başlayan kadını susturmak için ağzını da bantladık. Göğsündeki para kesesinden 2 bin lira para ile altını alarak kaçtık.'' dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, polis aracına binerken gazetecilerin, "Neden yaptın ?" sorusuna "Birkaç ay yatar çıkarım" yanıtını verdi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Diğer şüpheli S.A.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Paypay Çeşme Sokak'ta yaşayan Naciye Başak'ın ikinci kattaki evine 12 Eylül'de maskeli iki hırsız girmişti. Yemek yediği sırada yaşlı kadının el ve ayaklarını koli bandı ile bantlayan zanlılar, evdeki 2 bin lira ile bir tam altını çalarak kaçmıştı.Sürünerek balkona çıkan kadını gören komşuları durumu polise bildirmişti.112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Başak, tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

Yaşlı Kadın Polis Aracı Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı