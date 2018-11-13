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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

polis araçları

Polis Olay Yeri İnceleme Çatışma Silahlı Çatışma 

-olay yeri inceleme
-polis şeridi
-boş kovan
-sokak tabelası

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde aralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple maskeli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 844. Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yüzleri maskeli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli olarak sokağa giren grup tarafından mahallede bulunan kişilere ateş açıldı. Mahallede bulunanların karşılık vermesiyle beraberinde sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışmayı gören vatandaşlar polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.
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