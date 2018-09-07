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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
'Maskeli' hırsız yakalandı - KARS

'Maskeli' hırsız yakalandı - KARS

"Maskeli" hırsız yakalandı - KARS - Şüphelinin mobese görüntüsü - Çalınan malzemeler ve hırsızlıkta kullanılan maske, şapka eldivenin emniyette sergilenmesi Kars 'ta "maskeli" hırsız yakalandıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde maske ve eldiven takarak yüzünü gizleyip 3 iş yerinde hırsızlık yapan kişi yakalandı.Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirirken maske ve eldiven taktığını belirledi.Polis ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.Operasyonla yakalanan A.K'nin suçta kullandığı kıyafet, maske ve eldivenler üzerinden çıktı.

Mobese Görüntüsü Akalan Kamera Hırsız Mobese 

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