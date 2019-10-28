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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Maskeli bıçaklı gasp kamerada

Maskeli bıçaklı gasp kamerada

Gaspçının markete girmesi

Siyer Market Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Kasiyerden parayı alıp kaçması
-Gaspçının fotoğrafları

( ADANA ) -- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde maske takıp bıçakla etkisiz hale getirdiği kasiyerden 610 lira para gasp eden zanlı polis tarafından yakalandı ADANA

- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde maske takıp bıçakla etkisiz hale getirdiği kasiyerden 610 lira para gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, 23 Ekim Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Girne Caddesinde bulunan markete gelen yüzü maskeli ve elinde bıçak olan bir kişi, kasiyeri ölümle tehdit edip 610 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Kasiyer gasp yapan şahıs kaçtıktan sonra hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Tufanbeyli İlçe Emniyet Amiri tarafından zanlının yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı çalışma sonunda zanlının B.Ç.(30) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Daha sonra evine düzenlenen operasyonla yakalanan B.Ç.'nin gasp ettiği paranın 510 lirası bahçedeki poşette bulundu. Şüpheli şahıs emniyete getirilip yapılan sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini maske ve bıçağı sobada yaktığını söylediği öğrenildi. Sobayı kontrol eden polis, yanmış bıçak ve maskeyi buldu. Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (FKE-
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