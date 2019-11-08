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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Maske takarak farkındalık oluşturdular

Maske takarak farkındalık oluşturdular

Kurum amirlerinin kaymakamlık önünde toplanması

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-Kurum amirlerinin maske takıp slogan atması
-Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek’in konuşması
-Ahlat İlçe Sağlık Müdürü doktor Feridun İbrahim’in konuşması

( BİTLİS )- Ahlat’ta kurum amirleri ve memurlar, lösemiye dikkat çekmek için maske taktı BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kurum amirleri ve memurlar, lösemiyle mücadele eden çocuklar için maske takıp farkındalık oluşturmaya çalıştı.Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın öncülüğünde bir araya gelen Ahlat’taki kurum amirleri ve memurlar, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yaptı. Kaymakamlık önünde bir araya gelen kurum amirleri, “Maskemi Takarım, Farkındalık Yaparım” ve “Bu Zorlu Mücadelede Lösemili Çocukların Yanındayız” sloganı attı. Kurum amirleri, ayrıca yanlarında taşıdıkları dövizlerle de lösemiye dikkat çekti.Etkinliğe katılan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, 2-8 Kasım tarihlerinin Lösemili Çocuklar Haftası olarak kabul edildiğini belirterek, “Kaymakamımız Erkan İsa Erat’ın öncülüğünde bütün daire amirlerimiz bir araya geldik. Maskelerimizi taktık, bir nebzede olsa onların yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu durum hepimizin başına gelebilir. Onları anlayabilmemiz için ilk önce onların yaşadığı durumları yaşamalıyız. Biz bugünde daire amiri arkadaşlarımızla beraber onları anlamaya çalıştık. Lösemili çocuklarımızın her zaman yanındayız. İnşallah bu duyarlılığı devam ettirmeye çalışacağız. Üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız” dedi.
Ahlat İlçe Sağlık Müdürü Doktor Feridun İbrahim de, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’dır. Bizde hükümet konağı önünde kaymakamlığımızın öncülüğünde bir farkındalık yapmak için tüm kurum amirleri ve hayırsever vatandaşlarla birlikte toplandık. Lösemili çocukların ve diğer hasta çocuklarımız unutmasınlar ki tüm Türkiye, tüm dünya onların yanındadır. Bizde birlik ve beraberliği göstermek için hep beraber arkadaşlarla birlikte maske takıp sloganlar attık. Lösemi bulaşıcı değil, iyilik bulaşıcıdır. Bunu unutmayalım ve birbirimize yardımcı olalım” diye konuştu.

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