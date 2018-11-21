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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Masaj salonlarına baskın

Masaj salonlarına baskın

İş yerlerine girilmesi

Polis Memuru Akalan Fuhuş Sigara Hırsız 

-iş yerlerinde arama yapılması
-iş yerlerinde evrakların kontrol edilmesi
-genel ve detay görüntüler

( BURSA )- Bursa'da ruhsatsız masaj salonları boşaltıldı, belgesi olmayan masörlere ceza kesildi BURSA

- Bursa’da ahlak polisi masaj salonlarına baskın yaptı. Çok sayıda polisle 31 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi.
Eş zamanlı olarak yapılan operasyona çok sayıda polis memuru katıldı.
Ekipler masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsat ile sigortalarını denetledi. Ruhsatı olmayan 2 iş yeri kapatıldı. Ahlak ekipleri toplam 31 masaj salonuna yaptıkları baskında 122 kişinin GBT kontrollerini yaptı. Kontrol sırasında hırsızlıktan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak ilgili mercie teslim edildi. Kapalı alanda sigara içen 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanırken, 3 iş yerinin çalışanlarının sigortasını yaptırmadıkları ve kimlik bilgilerini bildirmedikleri tespit edildi. 4 iş yerine sahiplerinin iş yerinde bulunmaması, 9 iş yerine çalışanların önlüksüz olması ve 2 iş yerinde de masöz olarak çalışan personellerin belgelerinin olmaması sebebiyle cezai müeyyide uygulandı. (DE-MŞ)
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