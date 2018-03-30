Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Mart karı Erzurum’u esir aldı

Mart karı Erzurum’u esir aldı

Kar yağışı ve trafik

Yağışlı Hava Karla Mücadele Kaldırımlar Kazma Kürek Kar Yağışı 

-Vatandaş detayları
-Kar beyaz örtü ve detaylar
-Kar altında kalan koyun sürüsü
-Vatandaş röportajı ve detaylar
-30 Mart Erzurum yazısı

( ERZURUM -ÖZEL-HD) ERZURUM

- Kar yağışının etkili olduğu Erzurum kent merkezinde ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu. Erzurum’da öğle saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda çalışma başlatırken sokakta yürüyenler ise zor anlar yaşadı. Kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Sokağa şemsiyesiz çıkan vatandaşlar beyaza büründü. Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.
Uzmanlar, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve yolların kar sebebiyle kayganlaşması beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı