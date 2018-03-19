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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mart güneşinde çocukların havuz keyfi - DİYARBAKIR

Mart güneşinde çocukların havuz keyfi - DİYARBAKIR

- Anzele suyunda yüzen çocuklardan detaylar - Mustafa Güneli ile röportaj - Muhammed Yılmaz ile röportaj - Ejder Çelik ile röportaj Diyarbakır 'da mart güneşinde çocukların havuz keyfi - Tarihi Sur ilçesinde güneşli havayı fırsat bilerek türkülere konu olan tarihi Anzele havuzuna giren çocuklar keyifli vakit geçirdiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da sıcak havayı değerlendiren çocuklar mart ayında süs havuzunda yüzdü.Sıcaklığın 24 dereceye ulaştığı kentte tarihi Sur ilçesinde dezavantajlı ailelere mensup bazı çocuklar, türkülere konu olan tarihi Anzele havuzuna girdi. Çocuklar daha sonra havuz kenarında güneşlendi.Çevredeki vatandaşlar da çocukların eğlencesini bir süre izledi.Çocuklar yüzmeyi çok sevdiklerini dile getirerek bölgeye ücretsiz yüzme havuzu yapılması taleplerini ifade etti.
Muhammed Yılmaz (10), sıcak havada serinlemek amacıyla havuza girdiğini söyledi.

Ejder Çelik (15), arkadaşlarıyla eğlenmek için girdiği süs havuzunda üşümediğini aktardı.Çevre sakinlerinden Mustafa Güneli de tarihi dokuya uygun şekilde çocuklar için büyük yüzme havuzu yapılması beklentisini dile getirdi.

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