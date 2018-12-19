Marmarisli hayvanseverlerden çağrı: “Hayvanları satın almayın, sahiplenin”

-evde bakılan hayvanlardan görüntü

-Hayvansever Dernek Başkanı röp

-Hayvanseverler röp.



( MUĞLA ) MUĞLA



- Marmarisli hayvanseverler yeni yıl yaklaşırken, hayvanları hediye olarak satın alacak olanlara çağrıda bulundu. Hayvanların alınıp satılacak bir eşya olmadığının altını çizen Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Pınar Onur, “Barınaklarda ve sokaklarda binlerce hayvan var onlara yuva açın” dedi.

Marmarisli hayvanseverler yeni yıl yaklaşırken, hayvanları sevdiklerine hediye olarak satın alacak olanlara çağrıda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Pınar Onur, "Bu bizi üzen bir konu, hayvanlar bir eşya gibi görülüp satın alınıyorlar. Dernek olarak bu konuda toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Barınakta ve sokaklarda o kadar hayvan varken bazı kişiler, çocuklarına ya da birilerini etkilemek için parayla hayvan satı. alıyorlar. Hayvanlar büyüdüklerinde, bakımları zorlaştığında kolayca ya sokağa ya da barınağa terk ediliyorlar. Bu konun önüne geçmek için sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Hayvanlar hediyelik eşya değildir, canlıdır. Barınaklarda ve sokaklarda binlerce hayvan var onlara yuva açın” dedi.

Evinde beslediği beş kediye özenle baktığını belirten hayvansever Nur Cihan Işık ise, “Hayvanları hediye olarak vermek, sonrada sokağa bırakmak güzel bir şey değil. Benimde beş kedim var. Onları hiçbir şeye değişmem. Hayvanlar parayla alıp satılmamalı çünkü hayvana gereken değer verilmez. Onu yapacağınıza sokaktan bir hayvan alıp sahiplenebilirsiniz. Bence hayvan satın almamalıyız sahiplenmeliyiz. Öncelikle sokak hayvanlarını sahiplenmeliyiz. Hayvan satılıp alınacak bir meta değildir. Satın almayın, sahiplenin barınaklar yığınla hayvan dolu” dedi.



