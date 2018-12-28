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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Marmaris’te sokak kedileri aç kalmıyor

Marmaris’te sokak kedileri aç kalmıyor

Kedi görüntüsü

Yaz Günleri Sivil Toplum Çekim Hayvan Trol 

-Kedi evini kontrol eden ve temizleyen görevli
-Evden yakın ve genel çekim
-Sedat Kirt röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te sokak kedileri soğuk kış günlerinde aç kalmıyor. İlçede 100 noktada bulunan ‘Sokak Kedileri Beslenme Evi’ sayesinde kediler hem mamalarını yiyebiliyor hem de su ihtiyacını karşılayabiliyor. Marmaris’te sokakta yaşayan kediler soğuk kış günlerinde aç kalmıyor. Marmaris Belediyesi ‘Sokak Kedileri Beslenme Evi’ oluşturuldu. İlçede 2018 yılında hayata geçirilen proje ile sokak kedilerinin su ve yiyecek sorunlarına son verme hedefleniyor. İlçe genelince 100 noktaya yerleştirilen beslenme evlerindeki mama, su kontrolü ve temizliği belediye ekipleri tarafından yürütülüyor. Haftanın iki günü beslenme evlerini kontrol eden belediye ekipleri, evlerdeki eksikleri tamamlayıp temizliğini yapıyor. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt beslenme evleri hakkında bilgi verdi. Yaptıkları çalışmadan olumlu sonuçlar aldıklarını kaydeden Kirt; “Bu daha önce planladığımız bir projeydi. 2018 yılı içinde uygulamaya başladık. Projede iyi sonuçlar aldık. Şuana kadar 100’e yakın beslenme evi oluşturduk. Sokak kedileri bu evlerin içinde, sıcak yaz günlerinde su içebiliyorlar, kış aylarında ise yiyecek yiyebiliyorlar. Beslenme evlerinde çoğunda su ve mama sürekli bulunabiliyor. Bazı noktalarda ise sadece mama bulunuyor. Bu evlerin bakımı ve diğer çalışmaları belediye ekibimiz ve veterinerlerimiz tarafından yürütülüyor. Bu projeyi belediye olarak tek başımıza gerçekleştirmedik. Projenin geliştirilmesi aşamasında hayvanseverlerden, derneklerden ve sivil toplum örgütlerinden de destek aldık. Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz.” dedi.
(RT-İK)
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