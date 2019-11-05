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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

yamur sonrası denizden ve yollardan görüntü

İçmeler Sağanak Yağış Meteoroloji Toprak Kayması 

-tekeneleri ile ilgilenenlere
-genel ve detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Ege’nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan sağnak yağış, Marmaris’te hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde gerçekleşen yağış nedeniyle pek çok denizci teknesinin başına geçti. Yağış nedeniyle ilçede park halindeki araçlarda ve bağlı olan teknelerde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Gece saatlerinde aniden batıran sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken yağış nedeniyle park halindeki araçlarda hafif maddi hasar oluştu. Bu arada meteorolojinin uyarıları dolayısıyla tedbir alan denizciler, bağlı olan teknelerinin zarar görmemesi için geceyi iskelede geçirdi. Marmaris-İçmeler yolunda yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Kapanan yol ekiplerin anında müdahalesi ile kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Zaman zaman elektrik kesintilerinin yaşandığı Marmaris’te havanın aydınlanması ve yağışın durması ile hayat normale döndü. (İDK-İK-Y)
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