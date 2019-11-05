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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Marmaris'te sağanak etkili oldu - MUĞLA

Marmaris'te sağanak etkili oldu - MUĞLA

- Sağanaktan detaylar - Denizin renginden detaylar - Çamurlu sokaklar - Temizlik çalışmaları - Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştuMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.Marmaris - Datça ve Marmaris - Menteşe kara yolunda küçük çaplı kaya parçaları yola düştü. Kara yolları ekipleri kayaları temizleyerek yolu trafiğe açık tuttu.Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.Belediye ekipleri, caddelerde ve sahillerde temizlik çalışması yaptı.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye son 24 saatte, metrekareye 185 kilogram yağış düştü.

Uttu 

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