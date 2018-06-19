Marmaris'te kruvaziyer turizmi - MUĞLA

- Kruvaziyerden detaylar - Turistlerden görüntülerMarmaris'te kruvaziyer turizmi - "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 392 yolcusuyla ilçeye geldiMUĞLA (AA) - Bahama bandıralı ''Silver Whisper'' adlı kruvaziyer, Marmaris'e geldi.Kruvaziyer, ABD ve İngiliz vatandaşlarından oluşan 392 yolcusu ve 290 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanına yanaştı.Yolcular, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris kapalı çarşısı ve yat limanını gezdi. Turistlerden bazıları yat limanındaki kafelerde otururken, bazıları alışveriş yapmayı tercih etti.