Marmaris’te günübirlik tekne turu sezonu başladı

-Tur teknesinin limana yaklaşması

-Turistlerin tekneden inişi



( MUĞLA ) MUĞLA



- Marmaris’e gelen turistleri ilçede bulunan koylarda gezintiye çıkaran günübirlik tur tekneleri sezonu açtı. Nevruz tatili için Marmaris’i seçen İranlı turistler ilçeyi hareketlendirdi. Bu hareketlilikten ilçeye gelen turistleri ‘cennet koylarda’ gezdiren günübirlik tur tekneleri de nasibini aldı. İranlı turistlerin gelmesiyle erken başlayan turizm sezonu teknecilerin de yüzünü güldürdü. Sabah saat 10.00’da limandan demir alan tekneler saat 17.00’de tekrar limana döndü. Turistlere unutulmaz bir gün yaşatan koy turu İzmir Marşı’nın çalınmasıyla son buluyor. Turizm sezonun erken başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten tekne sahipleri, 2018 sezonu için umutlu olduklarını kaydetti.



