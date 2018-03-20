Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Marmaris’te günübirlik tekne turu sezonu başladı

Marmaris’te günübirlik tekne turu sezonu başladı

Tur teknesinin denizdeki görüntüsü

Turizm Sezonu Cennet İran Gezin Umutlu 

-Tur teknesinin limana yaklaşması
-Turistlerin tekneden inişi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’e gelen turistleri ilçede bulunan koylarda gezintiye çıkaran günübirlik tur tekneleri sezonu açtı. Nevruz tatili için Marmaris’i seçen İranlı turistler ilçeyi hareketlendirdi. Bu hareketlilikten ilçeye gelen turistleri ‘cennet koylarda’ gezdiren günübirlik tur tekneleri de nasibini aldı. İranlı turistlerin gelmesiyle erken başlayan turizm sezonu teknecilerin de yüzünü güldürdü. Sabah saat 10.00’da limandan demir alan tekneler saat 17.00’de tekrar limana döndü. Turistlere unutulmaz bir gün yaşatan koy turu İzmir Marşı’nın çalınmasıyla son buluyor. Turizm sezonun erken başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten tekne sahipleri, 2018 sezonu için umutlu olduklarını kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı