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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Marketin kasasını 15 saniyede soyan hırsız kamerada

Marketin kasasını 15 saniyede soyan hırsız kamerada

Hırsızın kasadan paraları çalma anı

Çelik Kapı Parmak İzi Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Kırılan kilidin polis tarafından incelenmesi
-Hırsızın girdiği kapı
-Market sahibinin konuşması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kasadaki bin 400 lirayı ve birkaç paket de sigarayı alarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir marketin arka kapısının kilidini kırarak içeri giren hırsız, kasadaki bin 400 lirayı ve birkaç paket de sigarayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık olayı, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde Sami Koca’nın işlettiği markette saat 03.00’te meydana geldi. Kimliği belirsiz bir hırsız, iş yerinin arka kapısının kilidini zorlayarak içeri girdi. Yüzünü saklamak için kafasına şapka, parmak izi bırakmamak için de eldiven takan hırsız, direk kasanın olduğu bölüme yöneldi. İlk olarak tezgahtaki sigaraları alarak cebine koyan hırsız, daha sonra kasayı açarak içerisindeki paraları hızlı bir şekilde cebine doldurdu. Bu sırada iş yerinin alarmı devreye girdi. Alarmın çaldığını duyan hırsız, girdiği kapıdan dışarı çıkarak karanlıkta kayboldu. Hırsızın, paraları ve sigaraları alıp marketten ayrılması 15 saniye sürdü. Marketin üst katında oturan işletmeci Sami Koca, alarm sesini duyarak hemen iş yerine koştu. İş yerini kontrol eden Koca, arka kapının açık olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Koca, kasadaki paraların çalındığını anlayınca durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile iş yerinde delil çalışması yaptı. Eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibi Sami Koca, alarmın çalmasıyla hemen iş yerine geldiğini belirterek, “Paralarımız her zaman kasada duruyordu. Giren her kimse çok profesyonel birisi. Direk kasaya gidiyor. Kasada bozuk olarak bin 400 lira paramız vardı. Onları alıp gidiyor. Alarmın çalması bizi kurtarıyor. Sigaraları almadan olaya müdahale ettik. Arka taraftaki çelik kapıyı patlatıp girmiş” şeklinde konuştu.
(MRT-
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