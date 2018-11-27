Market soyulurken alışverişe böyle devam etti...Beşiktaş'ta yaşanan silahlı market soygununda ilginç görüntü

-Güvenlik kamerası zanlının kaçışı ve trafiğe takılması

-Birkaç araç değiştirmesi

-Şube çıkışı

-Arşiv görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş'ta meydana gelen silahlı market soygununda ilginç anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Silahlı soyguncu marketi soyarken bir kadın müşterinin hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etmesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta 16 Kasım Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak tabanca ile cadde üzerindeki bir markete giren gaspçı, çalışan İbrahim Ç.’ye silahını doğrultarak etkisiz hale getirdi. Ardından da kasanın altındaki para dolu çantayı alarak hızla kaçtı. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Gaspçının İstanbul trafiğiyle imtihanı kamerada Gaspçının kaçtığı ve araçlara bindiği anlar ise kameralara yansıdı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, gaspçının olaydan sonra önce minibüse ardından taksiye bindiği ancak trafiğe takıldığı için telaşla inerek taksiciye 200 lira verdiği ve yaya olarak kaçtığını tespit etti. Gaspçının buradan Bursa’ya gittiğini belirleyen polis, yaklaşık 50 kamera inceledi. Sonunda gaspçı Murat A.’nın (22) izini bulan gasp polisi onu Bursa Osmangazi’deki bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Market soyulurken alışverişe devam etti Soygun sırasında marketin güvenlik kameralarına ise ilginç bir görüntü yansıdı. Silahlı zanlının kasaya yöneldiği sırada ödeme yapmak için bekleyen kadın müşteri önce bir an duraksadı, ardından hiçbir şey olmamış gibi aldıklarını poşete doldurmaya devam etti.

