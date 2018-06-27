Market soygunu kamerada...Soyguncudan şok savunma: “Ablamın düğünü için yaptım”

-Son soygundan olay yeri görüntüsü

-Vatandaş röp

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Gaziosmanpaşa’da süpermarketlere dadanan suç makinesi üçüncü soygunda yakalandı İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da bir süpermarket zincirini soyan eli silahlı soyguncu, üçüncü soygunda yakayı ele verdi. 20 yaşındaki zanlı Serkan K. emniyetteki sorgusunda “Ablamın düğünü için yaptım” dedi.

Soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gaziosmanpaşa’da bir süpermarket zincirini soyan eli silahlı soyguncu, üçüncü soygunda yakayı ele verdi. Olayların sonuncusu Kazım Karabekir Mahallesi 826. Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı ve yüzü maskeli soyguncu bir süpermarket zincirinin şubesine girerek kasaya yöneldi. Kasiyere silah doğrultan soyguncu kasadaki paraları vermesini istedi. Kısa sürede market kasasında bulunan yaklaşık bin 700 TL’yi çalan soyguncu olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinin çevresindeki sokaklar tek tek tutuldu. Üstündeki kıyafetleri değiştirerek bir poşete koyan soyguncu sokak aralarında süren uzun kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri de süper markette çalışmalarını yürüterek parmak izi tespitinde bulundu. “Ablamın düğünü için yaptım” 20 yaşındaki zanlı Serkan K. yakalanarak Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri zanlının daha önce iki soyguna daha karıştığını belirlendi. Zanlı Serkan K. emniyetteki sorgusunda gerçekleştirilen soygunları kendisinin yaptığını itiraf ederek “Ablamın düğünü için yaptım” dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soyguncu aynı yöntemi kullanarak elinde silah, yüzünde maskeyle süpermarkete giriyor. Soyguncu kasiyere silah doğrultup kasadaki paraları çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Gerçekleştirdiği son soygunda polis ekipleri havaya ateş açarak soyguncuyu yakalıyor.

