Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Market sahibinin olmadığı anda aldığı şekerlerin parasını kameraya gösterdi - DÜZCE

Market sahibinin olmadığı anda aldığı şekerlerin parasını kameraya gösterdi - DÜZCE

- Aldığı şekerlerin parasını kameraya gösterme - Market işletmeciliği yapan Nedim İşgören ile röportaj Market sahibinin olmadığı anda aldığı şekerlerin parasını kameraya gösterdiDÜZCE (AA) - Düzce 'de market sahibi yokken aldığı şekerlerin parasını market içerisine bırakan 13 yaşındaki kız çocuğunun davranışı güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda market işletmeciliği yapan Nedim İşgören, boş kolileri iş yerinin dışına bırakmak üzere dışarı çıktı. İşgören, bir süre sonra markete döndüğünde tezgahın üzerine bir miktar para gördü. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen İşgören, 13 yaşındaki Rüya Esendağ'ın şeker aldığını ve şekerlerin parasını tezgahın üzerine bıraktığını gördü.İş yeri sahibi Nedim İşgören (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 yıldır aynı iş yerinde market işletmesi yaptığını söyledi.

Farklı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden İşgören, şöyle konuştu:"Ben dükkanda olmadığım zaman kızımız alışveriş yapmaya gelmiş, iki tane şeker alıyor. Çok doğru bir davranışta bulunarak aldığı şekerleri ve şekerlerin karşılığı olan parayı gösteriyor. Şekerleri alıyor, parasını da dükkana bırakıyor. Bu olay beni çok duygulandırdı. Kızımız doğru bir karar vermiş, ben de bunu görerek duygulandım."Bu örnek davranışın herkese ulaşmasını istediğini belirten İşgören, "Kızımızı tebrik ettim, tanıdığım bir kişinin kızıydı. Keşke herkes böyle olsa." dedi.
İşgören, Rüya Esendağ'ın örnek olduğunu ve kendisini ödüllendirdiğini sözlerine ekledi.

Alışveriş Kamera Muhabir Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu 

İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı