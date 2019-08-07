Market fareleri yakalandı

-detaylar

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( YALOVA )- Biri oyaladı, diğeri soydu YALOVA



- Yalova’da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı. Yalova’da bir alışveriş marketler zincirinin mağazasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Buradan şahısların eşkâlini belirleyen ekipler, kısa sürede zanlılara ulaştı. Mağazaya giren K.Y.(47)’nin kurbanlık alacağını söyleyerek mağaza yetkililerini oyaladığı, diğer şüpheli A.Ç.(38)’nin de çaldığı malları diğer kapıdan dışarıya çıkardığı öğrenildi. Şahıslar Yalova Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

