Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin polisinden bayram karşılaması

Mardin polisinden bayram karşılaması

Uygulama noktası

Kutlay Polis Trafik Kuralları Emniyet Kemeri 

-Şeker ikramı
-Vatandaşlar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis, sürücülere şeker ikram etti. Polis, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda da bulundu. Ramazan Bayramı nedeni ile sürücülerin ve vatandaşların güvenliği için görev başında olan Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Büro Şube ekipleri, Viranşehir yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler sürücülerin bayramını kutlayarak, şeker ikram etti. Emniyet kemerini bağlayan sürücülere teşekkür eden polisler, emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuldu. Bayram dolayısıyla sürücülerin trafikte dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istenildi. Uygulamada 270 araç da sorgulandı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı