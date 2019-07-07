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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandıMARDİN (AA) - Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan eski 6 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mardin , Trabzon, Adana, Konya, İstanbul ve Gaziantep'te 3 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan eski 6 polis gözaltına alınmıştı.

Polis Adli Kontrol Irak Trol 

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