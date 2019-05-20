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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'de yetim çocuklara bayramlık hediye edildi

Mardin'de yetim çocuklara bayramlık hediye edildi

Görüntü de bir konfeksiyonda yetimlere giyim verirken

Mülteci Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Allah Hayırseverler 

-detay röportaj

( MARDİN ) - MARDİN

- Uluslararası Yardım Kuruluşu IHO-EBRAR, Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla Mardin ve Kızıltepe’de 36 yetim çocuğu tepeden tırnağa giydirdi. Uluslararası Yardım Kuruluşu IHO-EBRAR, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla Mardin merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki 36 yetim çocuğa elbise ve ayakkabı yardımında bulundu. Anneleriyle birlikte bayram kıyafetlerini almaya gelen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, her bir çocuk için 100 lira değerinde giysi ve ayakkabı alındı. Umut Kervanı Vakfı Mardin temsilcisi Fatih Akman, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Mardin Umut Kervanı ile Kızıltepe Umut Kervanı temsilcilikleri olarak, Uluslararası Yardım Kuruluşu IHO-EBRAR ile birlikte yürüttükleri yetim giydirme projesinin sonuna geldiklerini söyledi.

Akman, "Kızıltepe Umut Kervanı Vakfı temsilciliği olarak 13 yetim kardeşimizi tepeden tırnağa giydirdik. Mardin Artuklu Umut Kervanı Vakfı olarak da 23 yetim kardeşimizi Allah’ın izniyle giydirdik. İnşallah hayırsever halkımızdan destek geldiği müddetçe muhtaçlara, fakirlere, yetimlere, mültecilere umut olmaya ve dertlerine derman olmaya çalışacağız. Rabbim hayırseverlerimizin desteğini kabul etsin, IHO-EBRAR üye gönüllerinden razı olsun" dedi.
(İA-YRT-
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