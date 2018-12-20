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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de pompalı tüfekle katliam...Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü

Mardin’de pompalı tüfekle katliam...Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü

-arşiv-

Sağlık Ekibi Jandarma Madde Bağımlısı Kayınvalide Pompalı Tüfek 

-Ambulans detayı
-Ambulans içi siren detayı
-Ambulans Yol detayı

( MARDİN -ARŞİV) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir şahıs, eşi, kaynanası ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürerek kaçtı. Olay, saat 15.30 sıralarında, Mazıdağı ilçesi Işıkyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. adlı kadın, madde bağımlısı olduğu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi S.B.’yi terk ederek, ailesinin evine sığındı. Eve gelen S.B., bir süre aileyle tartıştıktan sonra, eşi R.B., kaynanası S.A. ve kayınbabası E.A.’yı pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a gönderildi. Jandarma, olaydan sonra kaçan S.B.’nin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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