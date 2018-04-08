Mardin’de Paskalya Bayramı kutlandı

-Ayin salonundan genel detay

-Kadın Süryanilerin dua etmesi

-Metropolitin ayin detayı salona girişi

-Mardin Valisi ve Metropolitin yan yana oturması

-Metropolit Saliba Özmen'in açıklamaları

-Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın açıklamaları

-AK Parti Mardin Miroğlu Açıklama

-Yumurta tokuşturma

-Kilise bahçesinde Süryani vatandaş Ayda Bayruğ açıklama

-Kilise bahçesi genel



( MARDİN ) MARDİN



- Hristiyanların dini bayramı olan Paskalya Bayramı, Mardin’de tarihi Kırklar Kilisesi’nde ayinle kutladı. Ayinde, Türkiye için dua edildi. Hazreti İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen ve Hristiyanların en önemli bayramlarından olan Paskalya Bayramı, Mardin’de 1600 yıllık Kırklar Kilisesi’nde ayinle kutlandı. Metropolit Salibe Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz’ün yönettiği ayin 2 saat sürdü. Ayini, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Nihat Eri de izledi. Türkiye için dualar edilen ayinde, kilise koroları ilahiler okudu, Süryani cemaati mum yakıp, dilek tuttu. Daha sonra bayramlaşmaya geçilirken, rengarenk boyanan yumurtalar tokuşturuldu. “Devlet yöneticileri için dua ettik” Metropolit Saliba Özmen, bayramların insanlar arasında güzellikleri, barışı ve huzuru tesis etmek için önemli günler olduğunu belirterek, “Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz iç barışımız ve birbirimizle olan gerçek barışımızdır. Özellikle Türkiye’deki devlet yöneticileri için sıhhatte ve afiyette olmaları için dua ettik. İç huzuru ve ülke huzuru için çaba sarf ettikleri için kendilerine sossuz şükranlarımızı sunuyoruz. Mardin insanları, güzellikleri, tarihi ve kültürü ile ün salmış şehrimizdir. Bu şehirde olmak büyük bir nimettir. İnsanın özü sevgi, barış, huzur, dayanışma ve yardımlaşmadır. Özellikle ülkemizde başta Mardin’de bu huzuru ve güzellikleri görmek duamızdır. Sağımızda solumuzda savaşların gerçekleştiği dönemde bu dualara ihtiyacımız var. Ülkemizin birlik bütünlüğü için dualar ettik. Şov için yapmıyoruz doğal bir şekilde yapıyoruz” dedi.

“Her günümüz birlik içinde olsun” Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Süryanilerden birlik ve beraberlik adına destek aldıklarını ifade ederek, “Ülke olarak bu birlik ve beraberliğin sağlanmasında Mardin'de ve ülkede birlikte yaşadığımız kıymetli dostlarımız Süryani toplumumun çok büyük emeği olmuştur. Ülke olarak çok sıkıntı çektiğimiz zamanlarda acıyı birlikte olarak azaltan, sevinci zamanlarımızda yine birlikte olup çoğaltan bu dostlarımızın bu bayramını hep beraber kutluyoruz. Her günümüz böyle birlik ve beraberlik içinde olsun. Onların dualarına ihtiyacı var bu ülkenin. O duayı bu sabah yine ettiler” diye konuştu.

“AK Parti hükümeti azınlıkların yanında” AK Parti hükümetleri ile azınlıklara yönelik demokratik, kültürel ve dini hakların kullanabilmeleri için birçok anlamlı ve güzel reformların yapıldığını anlatan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, şunları kaydetti: “Mardin'in barış ve sevgi temelinde yeniden inşa edildiği bir dönemde, dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryani kardeşlerimizin bu inşaya sunabileceği çok değerli katkıları vardır. Bu katkıları bekliyoruz, Mardin'e gelsinler. Mardin'de yeni bir hayat kursunlar, burada kendi cemaatlerinin mensupları ile birlikte dayanışma ve birlik içerisinde olsunlar.”

