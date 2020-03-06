Mardin’de öğrenciler İdlib şehitleri için hatim indirdi

-Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciler

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( MARDİN ) MARDİN



- Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan İbrahim Özmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İdlib’de şehit olan Mehmetçiği unutmadı. Okulun mescidinde hilal şeklini alan öğrenciler burada için Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi. İndirilen hatimden sonra ellerini semaya kaldıran öğrenciler, İdlib’de görevde olan Mehmetçiğin ailelerine sağ salim dönmesi için dua etti. Okulun öğrencilerinde Velit Ahmet, "Şu anda okulun mescidinde İdlib’de şehit olan askerlerimizin ruhları için hatim okuyoruz. İdlib’de görev başında olanların da Allah yardımcıları olsun" dedi.

Okulun kız öğrencisi Yara Yunus ise “Şu anda İdlib şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk. İnşallah Allah kabul eder" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin duyarlılığı bizi memnun etti" Öğrencilerin duyarlılığından dolayı memnun olduklarını ifade eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mevlan Taşkın, şehitlere olan minnettarlıklarını dile getirmek için çocuklarla program yaptıklarını söyledi.



Taşkın, "Çocuklarımız bu konuda çok duyarlı davrandılar. Gerçekten de istekli oldular, herkes okumak istedi. Allah’tan aziz şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını istiyoruz ve yakınlarına da sabır diliyoruz. Allah razı olsun çocuklarımızın bu noktada duyarlılığı bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.





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