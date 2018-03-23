Mardin'de haşerelere karşı mücadele

- - Törende kurdele kesimi - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli ve Vali Mustafa Yaman'ın konuşması - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Saffet Yavuz konuşması - Araçların konvoy halinde çıkışı - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alınan 34 araçla haşerelere karşı mücadele edecekMARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yeni araçlarla haşerelere karşı mücadele edecek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, haşerelere karşı mücadele için alınan 34 aracın teslimi için düzenlenen törende, 2016 - 2017 yılı çalışmalarının başarılı geçtiğini belirtti. "Vatandaşlardan aldığımız geri dönüşlerde haşere ile mücadeleyi düzgün ve başarılı yaptığımıza inanıyoruz." diyen Yaman, kentin artık büyükşehir ölçeğinde hizmet gördüğünü söyledi.
Çalışmalarının diğer belediyelere de örnek olduğunu ifade eden Yaman, şöyle konuştu:"Belediye, sahipsiz sokak hayvanlarından tutun, Savur'un en kırsal mahallesindeki bir yaşlı evde bakım hastasına kadar herkese hizmet veriyor. 60 kişilik personelim, 10 ilçemizdeki mevlit okunan camilerde vatandaşlarla beraber oldular. Vatandaşlarımızın kandillerinde, cenazelerinde, doğumlarında, hacca giderken, askere giderken, nikah kıyarken yanlarında hep biz varız. Şehirdeki her programda muhakkak biz oluyoruz."Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Saffet Yavuz da bu yıl 34 araç, 89 personel ve 24 bin 700 kilogram ilaçla haşerelere karşı mücadele başladıklarını belirterek, 12 ay boyunca 65 bin hektar alanda ilaçlama yapmayı planladıklarını bildirdi.Daha sonra personele yeni araçların anahtarı teslim edildi.Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.