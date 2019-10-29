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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Mardin'de FETÖ/PDY operasyonu

Mardin'de FETÖ/PDY operasyonu

- Zanlıların mahkemeye sevk edilmesi - FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandıMARDİN (AA) - Mardin 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişi, polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Yakalama Kararı Polis Ekipleri Irak 

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