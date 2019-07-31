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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin'de emniyet personeline altın

Mardin'de emniyet personeline altın

- - Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın konuşması - 75 bekçi ve polis memuruna altın verilmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiMARDİN (AA) - Mardin 'de evlenen, çocuğunu sünnet ettiren ve bebeği olan emniyet personeline altın hediye edildi.İl Emniyet Müdürlüğünce, 75 bekçi ve polis memuru için program düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğuna dikkati çeken Onar, "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Onar ve emniyet müdür yardımcıları daha sonra personele altın hediye ederek, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Polis Polis Memuru Çekim Memur 

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