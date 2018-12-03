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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Mardin’de bulunan fosiller için inceleme başlatıldı

- Mardin’de bulunan fosiller için inceleme başlatıldı

fosillerden detaylar

Jeoloji Kayalı Gesi Deniz Canlıları Fosil 

-vatandaş elinde fosil detayı
-Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan açıklama
-fosillerden detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de geçtiğimiz günlerde 2 vatandaş tarafından kayalık alana yayılmış olarak bulunan fosiller için araştırma başlatıldı. Fosillerin milyonlarca yıl öncesine ait deniz canlılarına ait olması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde Veysi Yertüm ve Servet İlhan adlı iki vatandaş tarafından bulunan fosiller için Mardin Müze Müdürlüğü araştırma başlattı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, kalıntılar için inceleme başlattıklarını ve fosil bilimcilerince incelenmesi gerektiğini belirterek, “Mardin jeolojik oluşumların içinde fosil olduğunu düşündüğümüz kalıntılar için incelemeler başlattık. Bu alanın uzmanı olan paleontologlar fosil bilimcilerin incelemesi için tabiat varlıkları bölge kuruluna da bilgilerimizi gönderdik. İnceleme sonrası resmi bir açıklama yapılacaktır. Mardin bölgesinin jeolojik oluşumuna baktığımızda kireç taşı oluşumu o jeolojik dönemlerle ilgili deniz ve öncesine ilişkin veriler var. Biz bölgede kazılar yaptığımız zaman bulduğumuz eserler üzerinde deniz canlıları buluyoruz. Bu nedenle o dönemle ilişkilendirilebilir. Jeolojik yaşla ilgili bilgileri uzmanlar bilecektir. Bulunan fosillerin kalıntılarının fazlalığı ve müzede sergilenebilirliği ile ilgili araştırmalar tamamlandığında bunların teşhir ve bilimsel olarak bilgisinin alındığı topluma sunulduğu potansiyeli tüm bu araştırmalar sonunda belirlenecek” dedi.
(BS-MP-Y)
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