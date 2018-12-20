-Saygı duruşu, istiklal marşı detayı

-İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın konuşması detay

-Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz’un konuşma Detayı

-Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın konuşma detayı

-Bakan yardımcısı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin konuşması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de düzenlenen “Beslenme Dostu Okul Programı”na katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 61 okula sertifika verdi. Mardin’de “Beslenme Dostu Okul Programı” düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Beslenme Dostu Okul olmaya hak kazanan okul yöneticileri katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda konuşan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Meşe, dünya geneli artan obezite hastalığı ve buna bağlı gelişen hastalıklarla ilgili bilgi vererek, okul çağından itibaren tedbir alınması gerekliliğini kaydetti.

Programın gönüllülük esasına dayalı yürütülen bir çalışma olduğunu kaydeden Meşe, “2010 yılından beri yürüttüğümüz Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı altında erişkin ve çocuklara yönelik sağlıklı beslenmeyi teşvik eden, hareketli yaşamı artıran müdahalelerin yer aldığı eylem planlarımız hazırlanmıştır. Günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümler, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmiştir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında da temel olanlar kalp damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve KOAH’tır. Bu hastalıkların ortak önlenebilir risk faktörleri, tütün ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve yetersiz harekettir” dedi.

Türkiye’de ilkokul 2’nci sınıf çocuklarda obezitenin yüzde 10 oranında olduğna dikkat çeken Meşe, “Bu da diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere yol açmaktadır. Obezite dünyada ve ülkemizde artan bir sorundur. Son kırk yılda 5-19 yas¸ arası çocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün son verileri 5-19 yas¸ arası çocuk ve adolesanların 340 milyonundan fazlasının fazla kilolu veya obez olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ilkokul 2. sınıf çocuklarda obezite yüzde 10, fazla kiloluluk yüzde 14,6 bulunmuştur. Mardin’in yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şişmanlık yüzde 4,5, fazla kiloluluk yüzde 10,5 oranlarındadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 61 okula “Beslenme Dostu Okul” sertifikası verildi.

(BS-MP-Y)

