Mardin’de 400 çocuk yüzmeyi öğrenecek

- Mardin’de “Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” projesi çerçevesinde çocuklara ücretsiz yüzme kursu verilmeye başlandı. Proje çerçevesinde 400 çocuğa kurs verilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “100 Günlük Eylem Planı” içerisinde yer alan “Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” projesi çerçevesinde Mardin’de çocuklara ücretsiz yüzme kursu verilmeye başlandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan kurs, yarı olimpik yüzme havuzunda veriliyor. Proje çerçevesinde ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencisi 400 çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Antrenör Uğur Dölcek, yaklaşık 400 öğrencinin projeden faydalanacağını kaydederek, “Öğrencilerin birçoğu ilk defa yüzme öğreniyor. Projenin bitmesi ile yaklaşık 400-500 çocuk yüzmeyi öğrenecek. Bu çocuklar yüzme antrenörleri eşliğinde eğitim gördükleri için profesyonelce yüzmeyi öğrenecekler. Biz bunlara sporcu lisansları da çıkarıp yarışmalara da hazırlayacağız. Yetenekli sporcuları burada keşfedeceğiz. Öğrencilerin hepsi çok hevesli. Bazıları akşam uyumadan bugünün hayalini kuruyorlar ama buradan ayrılınca da, ‘Hocam her gün yüzme olsun yüzmeye gelelim çok eğleniyoruz, çok mutluyuz’ diyerek bize sarılarak geri gidiyorlar. Biz de mutluyuz. Onların içindeki samimiyet ve gözlerindeki cevher bize yorgunluğumuzu unutturuyor” dedi.

Kursa katılan öğrencilerden Asmin Arin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “İlk kez havuza geldim çok mutluyum. Cumhurbaşkanımıza bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Hiranur Seven ise, yüzmeyi öğrenip derece yapmak istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.