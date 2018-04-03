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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

arşiv görüntü

Belediye Başkanlığı Terör Örgütü 

-Dargeçit Kaymakamı'nın görüntüsü (Kel olan)
-Ömerli Kaymakamı'nın görüntüsü(Kır saçlı olan)
-Belediye görüntüsü

( MARDİN -HD) MARDİN

- İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dargeçit ve Ömerli belediye başkanlığı görevini yürüten 2 kaymakam açığa alındı. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Dargeçit Belediye Başkanlığına atanan Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş ile Ömerli Belediye Başkanlığına atanan Kaymakam Erol Korkmaz yine İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında açığa alındı. Açığa alınan Kaymakamlara durumun Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından tebliğ edildiği belirtildi. Açığa alınan kaymakamların terör örgütü FETÖ ile bağlantılarının olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.
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