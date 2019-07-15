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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de 15 Temmuz demokrasi ve birlik yürüyüşü

Mardin’de 15 Temmuz demokrasi ve birlik yürüyüşü

Yürüyüşten detay

Zırhlı Araç Basın Açıklaması Uluslararası Darbe Girişimi Askeri Personel 

-Tekbir ve pankartlardan detaylar
-Basın açıklaması Memur-Sen Temsilcisi Eyyüp Değer konuşma

( MARDİN ) MARDİN

- Memur-Sen Mardin Şubesi tarafından, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin resimlerinin bulunduğu pankartlarla yürüyüş düzenlendi.
Memur-Sen Mardin Şubesi tarafından, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Kızıltepe kavşağından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Memur-Sen Mardin temsilcisi Eyyüp Değer, milletin iradesine zincir vurmak ve Türkiye'yi sömürüye açık hale getirmek için emperyalist güçlerin ve malum odakların desteklediği FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da karanlık bir işgal ve darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Değer, "15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu hain planda 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi millete karşı kullanılmıştır. Meclis, Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, TRT vericileri ve birçok kurum saldırıya uğramış, Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edilmiştir. Darbe girişimine direnen 250 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kişinin gazi olmuştur. Bu hakikati çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak emanete sadakatin bir gereği ve şehitlerimize karşı boynumuzun borcudur. Bu ülkenin geleceği bu bilincin yaşatılmasına bağlıdır. O gece Memur-Sen olarak 1 milyon üyemizle sokaklara çıkarak o muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. O gece bu teşkilat 'hesabi' değil 'hasbi' bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz'un 3. senesi vesilesiyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz" dedi.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
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