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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de 133 okula beyaz bayrak

Mardin’de 133 okula beyaz bayrak

- İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın konuşması - İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un konuşması - Sertifika töreniMARDİN (AA) - Mardin 'de 133 okula sertifika verildi.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullara Artuklu Öğretmen Evinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yaptığı konuşmada, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Geçen bene 486 okula beyaz bayrak verildiğini işaret eden Sarı, "Beyaz bayrak alan okullarımız sadece beslenme dostu okul sertifikası alabiliyor. 2023 vizyonu belgesinin en önemli ayağı okul gelişim modeli. Mardin ’de bu tekerlek döndü ve hızlı bir şekilde yol alıyor. Şuanda ilimizdeki okulların yüzde 80’i Beyaz bayrak sertifikası aldı bir o kadarda beslenme dostu okulumuz var." dedi.
İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılında imzalanan “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında Mardin ’de de çalışmalara başladıklarını belirtti.
Proje kapsamında uygulayıcı olarak il milli eğitim müdürlüğü çalışanlarına ve denetleyici olarak il sağlık müdürlüğü personellerine teşekkür eden Yavuz, şöyle konuştu:“2016 - 2017 yıllarında başlayarak yüzde 25, yüzde 43 ve en son yüzde 60’lık bir artışla 647 tane okulumuz beyaz bayrak almayı hak etti. Beyaz bayrak alan okulları denetlediğimiz de de bunların beslenme okulları içinde 257 tanesini beslenme dostu okul ödülünü aldığını görmüş oluyoruz. Bunlar Mardin İl Milli eğitim müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğü için yeterli değil. Yine inşallah önümdeki sene elimizden geldiğince devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Beslenme Dostu 2023 Vizyonu 

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