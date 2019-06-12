Marangozları soyan hırsız yakalandı

--Hırsızlık şüphelisinin adliyeye girişi

--Ele geçirilenlerin fotoğrafları



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'de marangozlar sitesinde bulunan esnafın dükkanlarından iş malzemelerini çalan hırsız polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, değişik tarihlerde marangozlar sitesinde bulunan 4 ayrı iş yerlerinden matkap, hilti, spiral aleti, vidalama aleti gibi malzemelerin çalınmasıyla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. B.K. isimli şahısta 6 adet matkap, vidalama aleti ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Zanlı, marangozlar sitesinden çaldığı hırsızlık mallarını bit pazarında ikinci el malzeme alım satımı yapan İ.Y. ile M.A. isimli şahıslara sattığını beyan etti. İ.Y, ve M.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hırsızlık malı 6 parça matkap satıcılardan alınarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan B.K. adlı şahsın sorgulamasının ardından adli mercilere sevk edildi.

