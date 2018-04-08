Mantı yapmayan annesini 112’ye şikayet etti

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( SİVAS ).- Sivas Acil Çağrı Merkezi’ne yıl içerisinde yapılan yaklaşık 1 milyon çağrının yüzde 65’ini asılsız çağrılar oluşturdu.- Asılsız çağrılar arasında, kendisine mantı yapmayan annesini şikayet eden bir kişi de dikkat çekti. SİVAS



- Sivas Acil Çağrı Merkezi’ne yıl içerisinde yapılan yaklaşık 1 milyon çağrının yüzde 65’ini asılsız çağrılar oluşturdu. Sivas’ta 3 yıl önce 6 acil çağrı alan kurumun çağrı merkezleri 112 numara ve ortak bir çağrı merkezinde bir araya getirildi.

Yeni sistem ile acil durumlara daha erken ve daha kaliteli hizmet amaçlanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin en büyük sıkıntısı yine asılsız ihbarlar oldu. Son bir yıl içerisinde Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi yaklaşık 1 milyon çağrı yapılırken bu çağrıların yüzde 65’ini asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrıların büyük bir kısmı ise çocukların eline verilen akıllı telefonlar ile gerçekleşti. Asılsız çağrılar arasında, kendisine mantı yapmayan annesini şikayetten,soda siparişine kadar bir çok ilginç ve gereksiz çağrı yer aldı. Yüzde 65 asılsız çağrı. Konu ilgili ilgili açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Bolat, asılsız çağrıların can ve mal güvenliğini riske ettiğini belirtip, “Çağrılarımızın yüzde 65’i gereksiz çağrılardan oluşuyor. Bu gereksiz çağrıların içerisinde sapık aramaları varken, daha fazlasını ise akıllı telefonların çocukların eline verilmesi ile gerçekleşen gerçekleştirilen acil çağrılar oluşturuyor. Bu nedenlerle acil yardıma ihtiyacı olan kişilerin merkezimize ulaşması gecikiyor. Bazen hiç ulaşamayabiliyorlar. Bu gereksiz çağrılar can ve mal kaybı riski doğurmaktadır. Bu durumdan herkes mağdur olabilir.”dedi.

Asılsız çağrılar cezasız kalmıyor Bolat, asılsız çağrılarda bulunan kişilerin tespit edilip cezalandırıldığını ifade edip, “Asılsız çağrılarla ilgili cezai müeyyide uyguluyoruz. Kabahatler kanunu çerçevesinde para cezası uygulanıyor. Son bir yıl içerisinde 22 kişiye para cezası uygulandı. Süreci devam edeler var. Biz Bilişim Teknolojileri Kurumu (BİK) vasıtası ile asılsız çağrıda bulunan kişilerin IMEI numaralarını, telefon numaralarını, isim ve adreslerini tespit ediyoruz. Ardından ceza uyguluyoruz ve uygulamaya devam ediyoruz.”dedi.

(GF-

