Mansur Yavaş, makam aracı dahil bütün özel kalem araçlarının çakarlarını söktürdü

-çakarlardan görüntü

-çakarların sökülmesi

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, makam aracı dahil 21 Özel Kalem aracının çakarlarını söktürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde verdiği makam aracı çakarları ve ışık sistemlerini söktüreceği vaadini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önüne getirilen araçların çakar sistemleri, belediyenin teknik personelleri tarafından tek tek söküldü. Çakar sistemi ilk sökülen araç Yavaş'ın makam aracı oldu. Öte yandan, 21 özel kalem aracının da çalarları sökülerek seçim vaadi gerçekleştirilmiş oldu. Araçlardaki çakarlar ve ışık sistemleri devam eden süreçte belediyenin ve belediyeye bağlı olan bütün araçlardan söktürülecek.

