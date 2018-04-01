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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Manisalılar Ankara'da buluştu

Manisalılar Ankara'da buluştu

-Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç konuşması

Ayetler Tarım Dans Gösterisi Güneşli Halk Oyunları 

--Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Gezinti konuşması
--Manisa Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen konuşması
--Yöresel dans gösterisi
--genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankaradaki Manisalılar, Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği ve Manisa Köprübaşı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen keşkek gününde buluştu. Ankara'daki Manisalılar keşkek gününde buluştu. Başkent'te yaşayan Manisalıların bir araya geldiği etkinliğe Manisalı siyasetçiler de katıldı.
Yöresel halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte davetlilere keşkek ikram edildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ''Dünya'nın pek çok yerini görmüş biri olarak şunu söyleyebilirim, Manisa doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bir dünya cennetidir. İnsan kalitesiyle de hepimizin iftihar edeceği güzel bir memlekettir. Ne mutlu Manisalı olmak. Manisalı hemşehrilerimizin ilgi göstermesine de sevindim. Benim bazen şikayetlerim olur, 'bizde hemşehrilik bilinci biraz zayıf' diye dertlenirim. Fakat bugün görüyorum ki keşkek kuvvetiyle hepiniz gelmişsiniz. Bu büyük bir hikmettir'' ifadelerini kullandı. Bu tip etkinliklerle Manisa ve ilçelerinin tanıtımını yapmaya çalıştıklarını belirten Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Gezinti, ''Manisa'dan yöresel ürünlerimizi getiriyoruz. Manisa'ya ait çeşitli lezzetleri Ankara'da yaşayan hemşehrilerimize ve bu bölgeye merak duyan insanlara tattırmaya çalışıyoruz. Periyodik olarak bu faaliyetlerimiz devam edecek. Gösterilen ilgi de bir hali yoğun ve bundan dolayı da mutluyuz'' şeklinde konuştu.
Manisa Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen ise, Köprübaşı'nın tarımla geçinen bir ilçe olduklarını vurgulayarak, ''Ankara'daki hemşehrilerimize Köprübaşı'nın huzurlu, verimli ve bereketli topraklarının ürünlerinden olan zeytin, çilek, tarhana ve helvamızı ikram ettik. İlçemiz tarımla geçinen biri ilçe. 4 bin dönüm çilek arazisi var. Tarımla geçinen bir ilçe olduğu için hızlı bir şekilde üretiyoruz. Vatandaşlarımızı ilçemize yatırıma davet ediyoruz. Tarla fiyatları uygun. Dönümü 2 bin 500, 3 bin lira. 316 gün güneşli ve verimli toprakları olan bir ilçemizdir'' açıklamalarında bulundu. Ekinlik, Manisa'nın yöresel dans gösterisi ve yöresel ikramlarla devam etti. (SKT-
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