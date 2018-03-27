Manisa’dan Afrin’deki Mehmetçiğe tam destek

-Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın konuşması

-Yapılan duadan detay görüntü

-Tırın uğurlanması detay görüntü



( MANİSA )- Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye ve Bedesten Çarşısı esnafının işbirliğiyle toplanan yardımlar Afrin'e gönderildi MANİSA



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan asker ve polislere destek vermek amacıyla Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye ve Bedesten Çarşısı işbirliği ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, Mehmetçiklere teslim edilmek üzere tır ile Afrin’e gönderildi. Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Eğitimde görev yaptığım süre içerisinde yetiştirdiğim öğrencilerimden bugün birçoğu subay, astsubay ve uzman çavuş olarak ordumuzda görev yapıyor” dedi.

Başkan Kayda, “Salihli halkının ve hepimizin duyarlılığı budur. Devletimizin her zaman yanındayız. Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiğimize en ufak bir katkımız olduysa, Salihli halkı olarak ne mutlu bizlere. Çünkü bu devlet ilelebet yaşayacak, askerimiz ve ordumuzun çabasının yanında bizimkisi hiçbir şey. Dolayısıyla bu katkıdan ve hassasiyetten dolayı Salihli halkına teşekkür ediyorum. İnanın bu destek kampanyamıza bir tek çorabını, bir tek mendilini getiren annelerimizin, bacılarımızın olduğunu gördük. Bu çok gurur vericidir. Bu mücadeleyi veren devletimizin yanındayız. Askerimize Allah güç kuvvet versin, burnu bile kanamadan bu görevi tamamlasın” diye konuştu.

"Devletimizin gücünün gösterilmesi açısından çok önemli bir operasyondur" diyen Başkan Kayda, "Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, Genel Kurmay Başkanımıza bu mücadele için şükranlarımızı sunuyoruz. Destek veren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmanın ve yapılan duanın ardından yardım tırı yola çıktı. Salihli Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen törene, başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Murat Dağıstanlı, S.S. Salihli 24 Nolu Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal, Güven Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Manav, Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avkan Gülbağca, Salihli Mahalleleri Toplu Kara Yolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Samet Balgönül, Belediye Daire Müdürleri ve personeli ile esnaflar katıldı.

(BA-SC-

