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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da yapışkan bant fabrikası alev alev böyle yandı

Manisa’da yapışkan bant fabrikası alev alev böyle yandı

- Yanan fabrikadan detaylar

Fabrika Gökyüzü Gesi Yangına Müdahale Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden detaylar

( MANİSA )- Gökyüzünü siyah duman kapladı MANİSA

- Manisa’da yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın sonrası hemen işçiler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahalede bulunurken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İtfaiyeye Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de destek oldu. Yangın yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
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