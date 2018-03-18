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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Manisa'da şiddetli rüzgar

Manisa'da şiddetli rüzgar

- Park halindeki motosikletler ile çöp konteynerlerının devrilmesi - Yolda yürümekte zorlanan vatandaşlarMANİSA (AA) - Manisa 'nın merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı etkiledi. Manisa kent merkezinde sabah saatlerinde itibaren şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Rüzgar dolayısıyla Yunusemre ilçesinde kentin en işlek yeri konumundaki İzmir Cadde'sinde iki ağaç kaldırıma devrildi. Ağaçlar, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kaldırdı.Rüzgar nedeniyle yol kenarında park halindeki motosikletler ile çöp konteynerleri yola savruldu, bazı iş yerlerinin vitrin camları da patladı.Zabıta ekipleri, fırtına sırasında zarar yol açacak yola bırakılmış tabela ve eşyaların kaldırılması için vatandaşları uyardı.Rüzgarın etkisiyle yolda yürümekte zorluk çekenler, iş yerlerine sığınarak rüzgarın dinmesini bekledi.

Vitrin Şiddetli Rüzgar Irak 

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